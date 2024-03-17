Англія

Тренер висловив думку стосовно невдалого результату у Кубку Англії.

Юрген Клопп розповів щодо матчу між Ліверпулем та Манчестер Юнайтед в післяматчовому інтерв'ю одному з журналістів.

"Ви, очевидно, не в чудовій формі, і я не маю нервів, щоб про щось говорити" — сказав тренер.

Ліверпуль програв Манчестер Юнайтед і вибув з Кубка Англії. У додатковий час команді Юргена вдалося вийти вперед, але опонент зміг відповісти двома голами.

Наразі Ліверпуль знаходиться на другому місці у чемпіонаті Англії.