Юрген Клопп розповів щодо матчу між Ліверпулем та Манчестер Юнайтед в післяматчовому інтерв'ю одному з журналістів. 

"Ви, очевидно, не в чудовій формі, і я не маю нервів, щоб про щось говорити" — сказав тренер. 

Ліверпуль програв Манчестер Юнайтед і вибув з Кубка Англії. У додатковий час команді Юргена вдалося вийти вперед, але опонент зміг відповісти двома голами. 

Наразі Ліверпуль знаходиться на другому місці у чемпіонаті Англії. 