Тренер висловив думку стосовно невдалого результату у Кубку Англії.
Юрген Клопп - Getty Images
17 березня 2024, 22:37
Юрген Клопп розповів щодо матчу між Ліверпулем та Манчестер Юнайтед в післяматчовому інтерв'ю одному з журналістів.
"Ви, очевидно, не в чудовій формі, і я не маю нервів, щоб про щось говорити" — сказав тренер.
Ліверпуль програв Манчестер Юнайтед і вибув з Кубка Англії. У додатковий час команді Юргена вдалося вийти вперед, але опонент зміг відповісти двома голами.
Наразі Ліверпуль знаходиться на другому місці у чемпіонаті Англії.