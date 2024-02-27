В клубному музеї мерсисайдців" 68 трофеїв.
Ліверпуль переміг у Кубку ліги, gettyimages
27 лютого 2024, 11:59
25 лютого Ліверпуль виграв Кубок англійської ліги, вирвавши перемогу у Челсі (1:0) у фіналі.
Цей Кубок ліги став уже 10-м в історії клубу. Усього ж Ліверпуль завоював 68 трофеїв, ставши найтитулованішим англійським клубом.
У Манчестер Юнайтед 67 трофеїв, а їхнього сусіда — Манчестер Сіті — 34.
Крім того, ця перемога стала восьмою у списку трофеїв клубу під керівництвом головного тренера Юргена Клоппа.
Раніше повідомлялось, що Ліверпуль проведе парад на честь Клоппа.