Англія

В клубному музеї мерсисайдців" 68 трофеїв.

25 лютого Ліверпуль виграв Кубок англійської ліги, вирвавши перемогу у Челсі (1:0) у фіналі.

Цей Кубок ліги став уже 10-м в історії клубу. Усього ж Ліверпуль завоював 68 трофеїв, ставши найтитулованішим англійським клубом.

У Манчестер Юнайтед 67 трофеїв, а їхнього сусіда — Манчестер Сіті — 34.

Крім того, ця перемога стала восьмою у списку трофеїв клубу під керівництвом головного тренера Юргена Клоппа.

Раніше повідомлялось, що Ліверпуль проведе парад на честь Клоппа.