Іспанія

Принаймні наступного сезону німецького фахівця в каталонському клубі не буде.

Наставник Ліверпуля Юрген Клопп проводить останній сезон на чолі англійського клубу. Багато клубів мріють бачити німця на своєму тренерському містку, зокрема, Барселона. Адже синхронно з Клоппом про свій відхід з посади головного тренера Барси оголосив Хаві.

Як повідомляє Catalunya Radio, керівництво чинних чемпіонів Іспанії мало розмову з Клоппом щодо його запрошення. Проте Юрген виключив можливість очолити Барселону наступного сезону, оскільки хоче відпочити після відходу з Ліверпуля.

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Раніше, Клопп заявив, що не буде працювати з жодним англійським клубом.