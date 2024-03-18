Німеччина

Підопічні Хабі Алонсо впевнено йдуть до чемпіонського титулу.

Вчора, 17 березня, Баєр у гостях обіграв Фрайбург (3:2) у матчі 26 туру німецької Бундесліги.

За інформацією OptaFranz, ця перемога стала 22 у 26 турах німецького чемпіонату, що стало новим клубним рекордом "аптекарів" з перемог за сезон.

Також команда Хабі Алонсо вперше у своїй історії здобула шість перемог поспіль у гостьових матчах чемпіонату Німеччини.

Після 26 турів Баєр набрав 70 очок і на 10 балів випереджає Баварію на вершині чемпіонату Німеччини. Свій наступний матч левекузенці проведуть проти Гоффенгайма – гра відбудеться 30 березня.