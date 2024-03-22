У клубі розглядають можливий трансфер воротаря.
Андрій Лунін - Getty Images
22 березня 2024, 22:34
Арсенал може купити Андрія Луніна наступного літа - повідомляє ресурс Defensa Central.
Впевнена гра воротаря у Реалі зацікавила команду з Лондона. Наразі Андрій є основним через пошкодження Тібо Куртуа.
У складі мадридського клубу Лунін виступає з 2018 року. Свого часу голкіпера відправляли в оренди у Леганес, Реал Ов'єдо та Вальядолід.
Цього сезону 25-річний гравець провів 23 матчі в усіх можливих турнірах.