Англія

У клубі розглядають можливий трансфер воротаря.

Арсенал може купити Андрія Луніна наступного літа - повідомляє ресурс Defensa Central.

Впевнена гра воротаря у Реалі зацікавила команду з Лондона. Наразі Андрій є основним через пошкодження Тібо Куртуа.

У складі мадридського клубу Лунін виступає з 2018 року. Свого часу голкіпера відправляли в оренди у Леганес, Реал Ов'єдо та Вальядолід.

Цього сезону 25-річний гравець провів 23 матчі в усіх можливих турнірах.