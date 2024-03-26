Англія

Санкції щодо "лісників" були запроваджені через недотримання фінансових правил.

Напередодні англійська Прем'єр-ліга офіційно повідомила про зняття чотирьох очок із Ноттінгем Форест за порушення нових фінансових правих, через що клуб опустився на 18 місце в турнірній таблиці та опинився в зоні вильоту.

Пресслужба "лісників" опублікувала офіційну коротку заявку, підтвердивши факт подання апеляції на вищезгадане рішення АПЛ.

"Ноттінгем Форест може підтвердити, що сьогодні подав апеляцію проти чотирьох пунктів санкцій, накладених Комісією у зв’язку з порушенням клубом Правил прибутку та сталого розвитку (PSR) Прем’єр-ліги. Наразі клуб не робитиме жодних заяв", — сказано на офіційному сайті клубу.

Нагадаємо, що АПЛ в своїй офіційній заяві пояснила санкції щодо "лісників" наступним чином: "Справа Ноттінгем Форест була передана до незалежної комісії 15-го січня цього року, після того, як клуб визнав, що перевищив встановлений поріг (61 мільйон фунтів стерлінгів) на 34,5 мільйона фунтів. Поріг був нижчим за 105 мільйонів фунтів, тому що клуб в оцінюваному періоді (три сезони) провів два сезони в Чемпіоншипі".

Раніше у поточному сезоні АПЛ зняла десять очок з Евертона за тією тією ж причиною, проте після апеляції "ірискам" повернули до активу чотири пункти.

Також зазначимо, що обвинувачення щодо порушення фінансових правил напередодні були висунуті й на адресу Лестера, який вилетів із Прем'єр-ліги за підсумками минулого сезону, а зараз близький до повернення в еліту в статусі одного з лідерів таблиці Чемпіоншипу.