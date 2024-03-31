Англія

Українець продовжує хворіти.

Захисник Евертона Віталій Миколенко пропустив матч 30-го туру АПЛ, в якому його команда поступилась Борнмуту (1:2).

Українець не грав через хворобу. Згідно з інформацією видання LiverpoolWorld, Віталій може також пропустити майбутній матч чемпіонату проти Ньюкасла.

- Участь Миколенка у матчі з Ньюкаслом під питанням. Віталій пропустив матч із Борнмутом через хворобу. Багато залежатиме від того, як він відновиться, – повідомляє джерело.

До вашої уваги огляд матчу Борнмут — Евертон.