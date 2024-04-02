Італія

Італійський фахівець має три матчі на виправлення результатів.

Головного тренера туринського Ювентуса Массіміліано Аллегрі можуть звільнити найближчим часом. Про це повідомляє Tuttosport.

За інформацією джерела, керівництво "старої синьйори" незадоволене результатами останніх матчів клубу.

Зазначається, що Аллегрі може бути звільнений, якщо він не зможе виправити результати клубу у найближчих трьох іграх — проти Лаціо, Фіорентини та Торіно.

Після 30 турів Ювентус набрав 59 очок і посідає третє місце у Серії А, відстаючи від Мілана на шість балів. Позаду йде Болонья, яка має на два очки менше.

Свій наступний матч Ювентус проведе проти Лаціо. Гра відбудеться 2 квітня, о 22:00 за київським часом.