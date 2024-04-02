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Редакція Football.ua щомісяця виділятиме рейтинг з десяти найсильніших футболістів у боротьбі за звання найкращого за підсумками сезону-2023/24.

Як би футбольна громадськість в останні роки не ставилася до індивідуальної нагороди від France Football під назвою Золотий м'яч, вона продовжує залишатися найпрестижнішою і найбажанішою для кожного футболіста.

Нагадаємо, редакція Football.ua запустила цикл матеріалів, які будуть публікуватися щомісяця протягом року, з рейтингом найкращих гравців у європейському футболі в режимі лайв на той чи інший період часу.

Протягом року цей рейтинг може кардинально змінюватися, що дозволить вам відстежити, як і коли позиції футболістів та шанси на отримання нагороди зазнавали змін. Наприклад, в один період гравець може очолювати такий рейтинг у боротьбі за Золотий м'яч, а вже через умовні півроку — і зовсім випасти з десятки найкращих із різних причин.

Ми виділили десятку найкращих за підсумками серпня, вересня, жовтня, листопада та грудня 2023 року, а також січня, лютого та березня 2024 року.

10. Серу Гірассі

Позиція: нападник

Клуб: Штутгарт

Країна: Гвінея

Матчі: 23

Голи: 25

Асисти: 2

Вперше з грудня Гірассі повертається в гонку за Золотий м'яч за нашою версією! Статистика гвінейця вражає: у нього більше результативних дій, ніж проведених ігор за Штутгарт у цьому сезоні. У середньому, Серру забиває або віддає результативну передачу раз на 65 хвилин. І це виступаючи у складі швабів!

Більше тільки, звичайно ж, у Гаррі Кейна (27 ігор, 31 гол). Штутарт іде на третьому місці в Бундеслізі, набравши лише на три очки менше, ніж кризова Баварія. Крім того, шваби випереджають Боруссію Дортмунд на чотири пункти і мають вельми хороші шанси, щоб наступного сезону зіграти в Лізі чемпіонів.

Якби Гірассі грав за більш імениту команду, цілком імовірно, мав би куди більш високе місце в нашому рейтингу.

У березні Гірассі забив п'ять голів у чемпіонаті Німеччини за чотири проведені зустрічі.

9. Флоріан Вірц

Позиція: півзахисник

Клуб: Баєр

Країна: Німеччина

Матчі: 37

Голи: 11

Асисти: 17

Вірц, як і весь Баєр, проводить чудовий сезон. Уже й головний тренер Баварії Томас Тухель визнав, що "фармацевтів" не наздогнати, і достроково привітав їх із чемпіонством. Між цими командами прірва в 13 очок за сім турів до кінця чемпіонату.

Особливий внесок у гру варто відзначити Флоріана Вірца. 20-річний футболіст влітку явно приверне до себе велику увагу, і тут багато чого буде залежати від нього, що він вибере: зіграти за Баєр у Лізі чемпіонів, або ж спробувати себе в іншому європейському клубі.

Внесок у гру Вірца не можна оцінити виключно статистикою, але в березні він забив два голи в Бундеслізі, один у Лізі Європи і відзначився за збірну Німеччини в товариському матчі проти збірної Франції.

Це перша поява німця в нашому рейтингу. Зачекалися?!

8. Мохамед Салах

Позиція: вінгер

Клуб: Ліверпуль

Країна: Єгипет

Матчі: 33

Голи: 22

Асисти: 13

То травма стегна, то м'язові проблеми, але це не скасовує того, що Мохамед Салах — вкрай важливий виконавець для Ліверпуля. І як би складно було Ліверпулю, якби влітку минулого року єгиптянин переїхав би до Саудівської Аравії. Благо, вдалося втримати футболіста від такого кроку.

У березні Салах забив гол і віддав три результативні передачі в Лізі Європи (проти Спарти Прага), забив у ворота Брайтона в АПЛ і відзначився голом у Кубку Англії проти Манчестер Юнайтед, проте "червоні" в підсумку вибули з турніру.

Ліверпуль має чудові шанси на чемпіонство в цьому сезоні, а Салах відіграє в цьому велику роль. Головне, не отримати нову травму.

7. Антуан Грізманн

Позиція: нападник

Клуб: Атлетіко

Країна: Франція

Матчі: 38

Голи: 19

Асисти: 7

У березні Антуан Грізманн пропустив ігри національних команд (проти Німеччини та Чилі), а також не грав через травму проти Бетіса і Кадіса, але свій найважливіший внесок зробив у Лізі чемпіонів: француз відзначився важливим голом проти Інтера, внаслідок чого допоміг "матрацникам" вийти до чвертьфіналу головного єврокубкового турніру в напруженій зустрічі.

33-річний футболіст проводить відмінний сезон: 19 голів і 7 результативних передач за 38 ігор.

Атакувальний потенціал "матрацників" багато в чому залежить від форми Антуана, і Дієго Сімеоне сподівається, що нових травм у Грізманна не буде на фініші сезону.

Мадридський клуб бореться за потрапляння в топ-4 за підсумками сезону, а також має хороші шанси вийти щонайменше до півфіналу Ліги чемпіонів, де суперником на стадії чвертьфіналу буде дортмундська Боруссія.

6. Лаутаро Мартінес

Позиція: нападник

Клуб: Інтер

Країна: Аргентина

Матчі: 38

Голи: 26

Асисти: 5

Аргентинець проводить практично феноменальний сезон у складі Інтера, єдине "але" — це виліт із Ліги чемпіонів від Атлетіко, де в "нерадзуррі" були чудові можливості, щоб пройти до чвертьфіналу. На жаль, у цих зустрічах капітан не відзначився результативними діями.

У березні результативність Мартінеса спала, але це не особливо впливає на загальну картину. Єдині результативні дії він здійснив в іграх за збірну: проти Сальвадору (результативна передача) і Коста-Ріки (гол).

Загалом він та Інтер виступають гідно, і навіть виліт із Ліги чемпіонів на стадії 1/8 фіналу не сильно псує загальну картину. Неприємно, але попереду майже гарантована перемога в Серії А, де солідний відрив від найближчих переслідувачів.

5. Вінісіус Жуніор

Позиція: вінгер

Клуб: Реал

Країна: Бразилія

Матчі: 28

Голи: 18

Асисти: 8

Скандали навколо бразильця не вщухають. І навіть як би його не називали, зокрема "педиком", Віні відповідає своєю грою на футбольному полі, а нещодавно і зовсім став капітаном збірної Бразилії.

У березні 23-річний футболіст відзначився голом у Лізі чемпіонів проти Лейпцига, що допомогло Реалу вийти до чвертьфіналу, а також забив 5 голів і відзначився асистом у трьох грав Ла Ліги. Це дозволило йому стати найкращим гравцем березня в чемпіонаті.

Попереду чудові шанси на перемогу в Ла Лізі та поєдинки Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті, де багато чого залежатиме від виступів бразильця.

4. Кіліан Мбаппе

Позиція: нападник

Клуб: ПСЖ

Країна: Франція

Матчі: 38

Голи: 38

Асисти: 8

Француз, як завжди, на висоті. 38 матчів за ПСЖ у поточному сезоні, 38 голів і 8 результативних передач. Феноменальна статистика, шкода, що на даному етапі Кіліан виступає в Лізі 1, яка поступається іншим провідним чемпіонатам.

Березень для Мбаппе був на висоті: два голи Реал Сосьєдаду, асист проти Чилі за збірну Франції, 3 голи і 1 асист у чотирьох поєдинках французької Ліги 1, гол у ворота Ніцци у чвертьфіналі Кубка Франції.

ПСЖ за класикою майже гарантував собі перемогу на внутрішній арені, має всі шанси виграти Кубок Франції і попереду ігри проти Барселони, де потрібна найкраща версія Мбаппе.

3. Ерлінг Голанд

Позиція: нападник

Клуб: Манчестер Сіті

Країна: Норвегія

Матчі: 35

Голи: 29

Асисти: 6

У яких би кондиціях не був Голанд, він важлива фігура на полі для Манчестер Сіті, він стягує на себе увагу суперників і, звичайно ж, забиває голи.

У березні норвежець відзначився у воротах Копенгагена в Лізі чемпіонів, забив у манчестерському дербі, тим самим допоміг своїй команді здобути три очки.

Ймовірно, від Голанда чекають більшого, особливо після феноменального першого сезону в складі "містян", але Ерлінг тримає високу планку, хоч і періодично бувають промахи з вигідних позицій.

Пепу Гвардіолі залишається сподіватися, що Голанд буде в найкращій формі на поєдинки проти мадридського Реала в чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

2. Джуд Беллінгем

Позиція: півзахисник

Клуб: Реал

Країна: Англія

Матчі: 32

Голи: 20

Асисти: 10

Беллінгем продовжує впевнено утримувати другу сходинку в нашому рейтингу, і лише феноменальна гра іншого англійця не дає змоги Джуду бути першим.

Мало хто очікував, що 20-річний футболіст відразу так заграє за мадридську команду, вже набравши тридцять результативних дій за системою "гол+пас".

У березні Беллінгем відзначився асистом проти Лейпцига в Лізі чемпіонів, забив у ворота збірної Бельгії в матчах національних команд, а також відзначився результативною передачею проти Атлетіка в Ла Лізі. Результативних дій могло бути й більше, якби не дискваліфікація на дві гри через перебір жовтих карток.

Проте, Джуд і без своєї відмінної статистики вносить вагомий внесок у гру Реала.

1. Гаррі Кейн

Позиція: нападник

Клуб: Баварія

Країна: Англія

Матчі: 36

Голи: 37

Асисти: 12

Ми всі звикли до того, що Гаррі Кейн — визнаний бомбардир, який демонструє високу результативність уже багато років. Але далеко не всі очікували, що він одразу заграє за мюнхенську команду, що в нього буде більше забитих голів у Бундеслізі, ніж проведених зустрічей. І це ще в активі дев'ять результативних передач... І, досить імовірно, незабаром це число стане двозначним. У середньому, Кейну потрібно близько 60 хвилин, щоб відзначитися результативною дією за Баварію в чемпіонаті.

Головна проблема полягає в тому, що колектив Томаса Тухеля перебуває в кризі. Схоже, що Кейн залишиться без трофея за підсумками сезону...

Відрив від Баєра в тринадцять очок уже навряд чи можна відіграти, а в поточній формі "ротену" буде вкрай складно виграти Лігу чемпіонів. І це парадоксально: у кризовій Баварії Кейн одразу заграв, а от його партнери не поділяють завзяття англійця.

У березні Кейн провів 4 матчі в Бундеслізі (4 голи і 3 асисти) і забив два м'ячі у ворота Лаціо в Лізі чемпіонів.