Україна

Бразильський хавбек поділився своїми думками після гри з Оболонню.

Півзахисник донецького Шахтаря Марлон Гомес прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти Оболоні (3:0), який став для нього дебютним у складі "гірників".

"Хочу подякувати Богу за свій дебютний матч. Гра пройшла добре. Найголовніше – ми здобули перемогу. Дуже тішуся з цього. Так, мене привітали у роздягальні. Усі жартували, все було чудово.

Коли я приїхав до Шахтаря, я не міг відразу грати через травму, але зараз щасливий, що можу бути на полі. Травма майже не турбує лише іноді, коли змінюється погода. Можна сказати, що це ніяк не впливає на мою гру. Зараз я налаштований грати, допомагати команді та виконувати всі вимоги тренера.

У чемпіонаті України високий рівень, я вже стежив за ним. У цьому матчі нам було трохи легше через вилучення у суперника. Сподіваюся, ми й надалі працюватимемо так якісно та яскраво, вийдемо на фінішну пряму та станемо чемпіонами.

Україна – топова країна, тут дуже добре. Багато чудових туристичних об'єктів у Києві та Львові. Мене чудово прийняли в команді. Адаптація продовжується добре завдяки тому, що у складі є бразильці. Сподіваюся, і надалі все буде добре.

Щодо моїх футбольних характеристик можу сказати, що я багатофункціональний футболіст типу бокс-ту-бокс, який швидко переходить з оборони до атаки. Я тут, щоб допомогти команді. Робитиму все, щоб бути корисним", — наводить слова Марлона прес-служба клубу.

Раніше Football.ua проаналізував і підбив підсумки минулого 22 туру УПЛ.