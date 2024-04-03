Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 2 квітня 2024 року.
Ньюкасл Юнайтед — Евертон, getty images
03 квітня 2024, 10:30
У рамках 31-го туру англійської Прем'єр-ліги Ньюкасл Юнайтед зіграв на власному полі внічию з Евертоном.
Александер Ісак відзначився на 15-ій хвилині першого тайму, проте Домініку Калверту-Льюїну вдалося повернути паритет на табло завдяки реалізованому пенальті наприкінці зустрічі.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ньюкасл Юнайтед — Евертон у матчі 31-го туру англійської Прем'єр-ліги-2023/24:
Ньюкасл Юнайтед — Евертон 1:1
Голи: Ісак, 15 - Калверт-Льюїн, 88 (пен)
Ньюкасл Юнайтед: Дубравка — Крафт, Шер, Берн, Голл (Дамметт, 79) — Лонгстафф, Гімараес, Андерсон (Віллок, 71) — Мерфі, Ісак, Барнс
Евертон: Пікфорд — Годфрі (Коулман, 90), Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Янг, Гує (Шерміті, 82), Онана (Гарнер, 60), Макніл — Дукуре (Гомеш, 61) — Бету (Калверт-Льюїн, 61)
Попередження: Шер — Тарковські, Макніл