Німецький футбольний союз продовжив контракт зі спортивним директором збірної Німеччини Руді Феллером.

Нова угода з 63-річним фахівцем розрахована до кінця чемпіонату світу 2026 року.

Феллер обіймає цю посаду із лютого 2023 року, коли він замінив Олівера Бірхоффа.

Раніше Феллер був виконувачем обов'язків головного тренера німецької збірної. Згодом команду очолив Юліан Нагельсман.