Німеччина 09 квітня 2024, 11:53 Руді Феллер продовжив контракт зі збірною Німеччини Функціонер залишається спортивним директором Бундестім. РУДІ ФЕЛЛЕР, GETTY IMAGES 09 квітня 2024, 11:53 Німецький футбольний союз продовжив контракт зі спортивним директором збірної Німеччини Руді Феллером. Нова угода з 63-річним фахівцем розрахована до кінця чемпіонату світу 2026 року. Феллер обіймає цю посаду із лютого 2023 року, коли він замінив Олівера Бірхоффа. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DFB-Team (@dfb_team) Раніше Феллер був виконувачем обов'язків головного тренера німецької збірної. Згодом команду очолив Юліан Нагельсман. Команди Німеччина Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте