Україна

Хавбек дніпрян поділився своїми думками перед грою з Зорею.

Півзахисник Дніпра-1 Богдан Лєднєв прокоментував майбутній поєдинок УПЛ проти луганської Зорі.

"Зоря — добра команда, але кожен матч для нас важливий. І нам треба набирати максимум балів у кожній грі.

Я би не сказав, що ми легко перемогли Колос. Легких матчів не буває. Зараз усі команди збираються та борються. Нам була дуже потрібна ця перемога, тому на позитивних емоціях готуємося до Зорі.

Немає різниці кому забивати, кожен м’яч для мене приємний. І чим більше голів буде, тим краще для будь-якого футболіста. Зараз почуваюся добре, набираю форму. Уже практично місяць працюю у загальній групі, відіграв матч. Поступово набираю оберти. Загалом, моральний стан хороший.

У нас є певні задачі, які ми стараємося виконати. Хочемо перемагати у кожному матчі і в кінці сезону подивимося, як це в нас вийде. Але запевняю, що ми зробимо усе можливе, щоб ми зайняли те місце, яке запланували на початку сезону", — наводить слова Лєднєва прес-служба УПЛ.

Нагадаємо, матч Дніпро-1 — Зоря відбудеться сьогодні, 9 квітня, о 13:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.