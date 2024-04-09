Англія

У клубі готуються до продажу форварду в іншу команду.

Ліверпуль має трьох кандидатів на заміну Мохамеду Салаху у разі його трансферу — повідомляє Football365.

Наразі є зацікавленість у Ніко Вільямсі, Флоріані Вірці та Педру Нету. Педру добре проявляє себе у Вулвергемптоні, ним також цікавляться інші клуби.

В свою чергу Флоріан демонструє топовий футбол у Баєрі, який майже здобув чемпіонський титул у Бундеслізі.

Ніко є вихованцем Атлетіка, разом з яким виграв Кубок Іспанії, де його команда виграла у Мальорки по пенальті.