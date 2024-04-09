У клубі готуються до продажу форварду в іншу команду.
Мохамед Салах - Getty Images
09 квітня 2024, 15:28
Ліверпуль має трьох кандидатів на заміну Мохамеду Салаху у разі його трансферу — повідомляє Football365.
Наразі є зацікавленість у Ніко Вільямсі, Флоріані Вірці та Педру Нету. Педру добре проявляє себе у Вулвергемптоні, ним також цікавляться інші клуби.
В свою чергу Флоріан демонструє топовий футбол у Баєрі, який майже здобув чемпіонський титул у Бундеслізі.
Ніко є вихованцем Атлетіка, разом з яким виграв Кубок Іспанії, де його команда виграла у Мальорки по пенальті.