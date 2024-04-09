Англія

В топменеджменті "червоних дияволів" зміни.

Цього тижня Джон Мерто залишить посаду спортивного директора Манчестер Юнайтед, повідомляє інсайдер Девід Орштейн.

Очікується, що відхід Мерто з Манчестер Юнайтед буде офіційно підтверджено після призначення нових спеціалістів на всі необхідні посади в управлінні клубу.

Джон Мерто працював у МЮ з 2013 року, обіймаючи посаду координатора молодих кадрів, а потім директора з розвитку. 2021-го функціонер обійняв посаду спортивного директора "червоних дияволів".

У січні Манчестер Юнайтед оголосив про призначення на посаду виконавчого директора Омара Берради, який раніше працював директором футбольних операцій у City Football Group. Фахівець розпочне виконання своїх обов'язків з липня.