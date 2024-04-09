Німеччина

Захисник Баварії Дайо Упамекано віддав належне команді Хабі Алонсо.

Вже цими вихідними Баєр може достроково стати чемпіоном Німеччини. Захисник Баварії Дайо Упамекано вважає, що Леверкузен заслужено переміг в перегонах за "срібною салатницею".

"Знімаю капелюха перед Леверкузеном, тому що вони не програли жодної гри в цьому сезоні. Вони заслуговують на те, щоб бути там, де вони є.

Ми переживаємо дуже важкий етап. Це велика рідкість для Баварії. У нас усе ще є Ліга чемпіонів, і ми зробимо все, щоб виграти якомога більше ігор до кінця сезону", — передає слова француза Canal Plus.

Сьогодні, 9 квітня, Баварія зіграє з Арсеналом в Лізі чемпіонів. Стартовий свисток пролунає о 22:00. Слідкувати за матчем можна в онлайн-трансляції на Football.ua.