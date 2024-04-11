Наступного сезону технологія працюватиме на матчах Прем’єр-ліги.
Офсайд під час трансляції
11 квітня 2024, 16:29
Сьогодні на зборах акціонерів Прем’єр-ліги клуби одноголосно погодилися запровадити напівавтоматизовану технологію визначення положення "поза грою", повідомляє офіційний сайт АПЛ.
Нова система буде вперше використана в Прем'єр-лізі наступного сезону, і очікується, що технологія буде готова до впровадження після однієї з осінніх міжнародних перерв.
Технологія забезпечить швидке та послідовне розміщення віртуальної лінії поза грою на основі оптичного відстеження гравців, а також створюватиме високоякісну графіку трансляції, щоб забезпечити якісний повтор на стадіоні для вболівальників.
Раніше повідомлялось, що на Євро-2024 гратимуть м'ячем із чіпом, який допомагатиме фіксувати гру рукою та офсайд.