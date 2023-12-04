Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Технологічний чемпіонат Європи.

На Євро-2024 у Німеччині використовуватиметься високотехнологічний м'яч від компанії Adidas.

Як повідомляє The Times, У м'яч буде вбудований мікрочіп, який допоможе визначити, чи була гра рукою або положення поза грою в ході гольової атаки.

Як зазначає джерело, судді, які вже бачили, як працює нова система визначення гри рукою та офсайду, враженні ступенем точності.

Мікросхема діятиме у тандемі з технологією відстеження кінцівок, яка дозволяє в режимі реального часу створювати тривимірне зображення тіла футболіста та визначати, куди саме влучив м'яч.