Ліга Європи

Оновлення кадрової ситуації від головного тренера Ліверпуля Юргена Клоппа.

Сьогодні, 11 квітня, Ліверпуль прийматиме Аталанту в рамках першого матчу 1/4 фіналу Ліги Європи. Напередодні коуч мерсисайдців Юрген Клопп розповів, як відновлюються основні гравці команди та коли чекати їх повернення на поле.

"Ми не поспішаємо, тому доведеться почекати й побачити. Жота і Трент займались в групі протягом двох-трьох тижнів і вже змогли повноцінно тренуватися. Вчора вони виглядали дуже добре.

В Стефана Байчетича ситуація інша, він був відсутній довгий час. Можливо, спочатку він набиратиме форму в матчах за U21. Аліссон також повертається крок за кроком, але ще повноцінно не тренується", — сказав Клопп.

Нагадаємо, матч Ліверпуль — Аталанта відбудеться о 22:00 за Києвом.