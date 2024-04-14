Україна: Перша ліга

Завершилися ще два поєдинки 4 туру другої частини сезону у другому дивізіоні України.

У рамках четвертого туру другої частини сезону-2023/24 в українській Першій лізі у п'ятницю, 12 квітня, відбулися ще два матчі.

Група пониження в класі

Друга половина сезону дуже вдало складається для Металіста. Харків'яни беруть очки в четвертому матчі поспіль. Цього разу постраждав Діназ — 2:0.

Металіст — Діназ 2:0

Голи: Рязанцев, 49, Габріел Гомеш, 53, Щербак, 84 — Волков, 18

Кремінь знову поступився. На цей раз кременчуківці програли Хусту — 0:1 та віддалились від зони перехідних матчів на три очки.

Хуст — Кремінь 1:0

Гол: Діянчук, 78.