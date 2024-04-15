Англія

Клуб не погоджується з санкціями за порушення фінансового фейр-плей.

Евертон подає офіційну апеляцію на зняття двох очок за порушення правил прибутку та стабільності Прем’єр-ліги, повідомляє Sky Sports.

"Іриски", яким на початку цього сезону було знято шість очок за порушення правил фінансового фейр-плей, у період оцінки до сезону-2021/22, минулого тижня отримали ще одне покарання після визнання порушення у розмірі 16,6 мільйона фунтів.

Повідомляється, що клуб розраховує знову частково виграти у суді та повернути хоча б один бал.

Нагадаємо, в листопаді з клубу зняли 10 очок, встановивши, що клуб порушив правила ліги щодо прибутку та стабільності (PSR). Згодом 4 бали повернули.