Німеччина

"Апетит приходить під час їжі", але головне "не відкусити шматок, який не зможеш проковтнути".

Головний тренер леверкузенського Баєра Хабі Алонсо поділився емоціями після завоювання золотих медалей німецької Бундесліги. Його слова наводить офіційний сайт "фармацевтів".

"Це особливий момент для клубу. Перемога в Бундеслізі вперше за 120 років — це щось особливе. Гравці — топ, це топ-команда. Я дуже пишаюся всіма, для мене велика честь працювати тут.

Дякую всім за вашу неймовірну підтримку протягом усього сезону. Тепер ми хочемо більшого", — заявив Алонсо.