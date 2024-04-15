"Апетит приходить під час їжі", але головне "не відкусити шматок, який не зможеш проковтнути".
Алонсо, getty images
15 квітня 2024, 16:15
Головний тренер леверкузенського Баєра Хабі Алонсо поділився емоціями після завоювання золотих медалей німецької Бундесліги. Його слова наводить офіційний сайт "фармацевтів".
"Це особливий момент для клубу. Перемога в Бундеслізі вперше за 120 років — це щось особливе. Гравці — топ, це топ-команда. Я дуже пишаюся всіма, для мене велика честь працювати тут.
Дякую всім за вашу неймовірну підтримку протягом усього сезону. Тепер ми хочемо більшого", — заявив Алонсо.