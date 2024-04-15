Англія

Француз шукатиме новий клуб.

Нападник Манчестер Юнайтед Антоні Марсьяль залишить "червоних дияволів" наприкінці поточного сезону, повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, найближчим часом футболіст вибере новий клуб, але зараз Антоні зосереджений на відновленні.

В січні 28-річний француз переніс операцію щодо усунення проблем із пахом, через що вибув на десять тижнів.

У поточному сезоні він провів 19 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав два асисти.