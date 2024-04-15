Француз шукатиме новий клуб.
АНТОНІ МАРСЬЯЛЬ, GETTY IMAGES
15 квітня 2024, 19:06
Нападник Манчестер Юнайтед Антоні Марсьяль залишить "червоних дияволів" наприкінці поточного сезону, повідомляє Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, найближчим часом футболіст вибере новий клуб, але зараз Антоні зосереджений на відновленні.
В січні 28-річний француз переніс операцію щодо усунення проблем із пахом, через що вибув на десять тижнів.
У поточному сезоні він провів 19 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав два асисти.