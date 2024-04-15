Футзал

Бразильці на іншому рівні.

Збірна України з футзалу розгромно поступилася збірній Бразилії у товариському матчі. Команда Олександра Косенка пропустила сім м'ячів, з яких п'ять у першому таймі. На це наші хлопці змогли відповісти лише двома влучними ударами.

Далі у товариському турнірі Україна зіграє зі збірною Франції. Гра відбудеться 16-го квітня, о 17:00 за київським часом.

Україна — Бразилія 2:7

Голи: Абакшин 23, Мельник 26 — Олівейра 5, Валеріо 6, Валеріо 7, Да Сілва 8, Да Сілва 12, Ногейра 25, Олівейра 31.

Україна: Гуйван — Корсун, Швед, Фаренюк, Шотурма, Жук, Мельник, Абакшин,Чернявський, Педяш, Лебідь, Зварич, Микитюк, Семенченко.