Французький форвард вже може не вийти на поле у футболці "червоних дияволів".
Антоні Марсьяль, Getty Images
24 січня 2024, 14:43
Нападник Манчестер Юнайтед Антоні Марсьяль вибув на тривалий термін через травму. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, 28-річний француз переніс операцію щодо усунення проблем із пахом, через що вибув на десять тижнів.
Також наголошується, що футболіст залишиться у складі МЮ до кінця сезону, після чого залишить клуб на правах вільного агента.
Таким чином, Марсьяль може більше не зіграти у футболці "червоних дияволів". У поточному сезоні він провів 19 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав два асисти.
Раніше повідомлялося, що Гаррі Магвайр та Люк Шоу повернулися до загальної групи МЮ.