Англія

Французький форвард вже може не вийти на поле у футболці "червоних дияволів".

Нападник Манчестер Юнайтед Антоні Марсьяль вибув на тривалий термін через травму. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 28-річний француз переніс операцію щодо усунення проблем із пахом, через що вибув на десять тижнів.

Також наголошується, що футболіст залишиться у складі МЮ до кінця сезону, після чого залишить клуб на правах вільного агента.

Таким чином, Марсьяль може більше не зіграти у футболці "червоних дияволів". У поточному сезоні він провів 19 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав два асисти.

Раніше повідомлялося, що Гаррі Магвайр та Люк Шоу повернулися до загальної групи МЮ.