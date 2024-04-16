Рейтинг гравців, які найгірше реалізовують гольові шанси.
ДАРВІН НУНЬЄС, GETTY IMAGES
16 квітня 2024, 10:40
Нападник Ліверпуля Дарвін Нуньєс має найгірший показник реалізації гольових моментів у топлігах Європи, пише Daily Mail.
Уругваєць цього сезону використав 6 явних можливостей забити з 31, тобто 19,4% шансів.
До десятки найгірших у топчемпіонатах входять:
1. Дарвін Нуньєс (Ліверпуль) – 19,4% (6 моментів із 31).
2. Душан Влахович (Ювентус) – 21,7% (5 із 23).
3. Акор Адамс (Монпельє) – 26,1% (6 із 23).
4. Ніколас Джексон (Челсі) – 29,2% (7 із 24).
5. П'єр-Емерік Обамеянг (Марсель) – 32,1% (9 із 28).
6–7. Роберт Левандовскі (Барселона) – 33,3% (9 із 27).
6–7. Саму Омородіон (Алавес) — 33,3% (8 з 24).
8. Альваро Мората (Атлетіко) – 34,4% (11 із 32).
9. Ерлінг Холанд (Манчестер Сіті) — 34,8% (16 з 46).
10. Вінісіус Жуніор (Реал) – 36,4% (8 із 22).
Нагадаємо, Нуньєс забив 1000-й гол Ліверпуля під керівництвом Клоппа.