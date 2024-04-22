Англія

Лідер "синіх" занедужав.

23 квітня відбудеться перенесений матч 29-го туру АПЛ Арсенал — Челсі. "Сині" ризикують зіграти без найкращого бомбардира Коула Палмера.

"Подивимось завтра вранці. Але я не вірю у те, що він зможе зіграти. Навіть якщо завтра він буде в нормі, можливо, він буде не в тому стані, щоб вийти на поле.

Ми сподіваємося, що він одужає і зможе зіграти", – сказав Почеттіно на пресконференції.

Стартовий свисток пролунає о 22:00. Онлайн-трансляція на Football.ua.