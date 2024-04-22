Англія

Клуб попрощається з досвідченим оборонцем.

Захисник Рафаель Варан закінчує свій етап кар'єри в Англії.

Його контракт з Манчестер Юнайтед закінчується влітку 2024 року. За інформацією Фабріціо Романо, 30-річний француз досі не отримав пропозиції за новою угодою. Найімовірніше, в липні він залишить клуб вільним агентом.

На футболіста претендує Ан-Наср.

У поточному сезоні Рафаель Варан провів за Манчестер Юнайтед 28 матчів у всіх турнірах, в яких забив один гол та заробив два попередження.

Головний тренер "червоних дияволів" Ерік тен Гаг у лютому заявляв, що клуб поки що не прийняв рішення щодо майбутнього французького центрбека.