Англія

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно висловився після прикрої поразки у півфіналі Кубка Англії від Манчестер Сіті та поговорив про матч з Арсеналом.

Челсі йде на дев'ятій сходинці чемпіонату Англії та вилетів від Ман Сіті на стадії півфіналу Кубка Англії. Попри це, головний тренер команди Маурісіо Почеттіно вважає, що команда прогресує.

"На останніх хвилинах ми пропустили гол, який не повинні були пропускати, але я думаю, що це частина футболу. Ми створили стільки моментів проти команди, яка, як на мене, є найкращою командою у світі. Це добре, що ми продовжуємо працювати в такому дусі, і це той шлях, яким нам потрібно йти в майбутньому.

Як ми можемо досягти цього рівня — це працювати, приймати рішення, намагатися додати в команду те, що може допомогти нам покращити рівень. Безумовно, ми працюємо над цим. Це перший сезон з такою кількістю обставин, з якими ми маємо справу. Ми повинні бути щасливі, тому що розвиток йде добре, — сказав Почеттіно.

23 квітня відбудеться перенесений матч 29-го туру АПЛ Арсенал — Челсі. Стартовий свисток пролунає о 22:00. Онлайн-трансляція на Football.ua.