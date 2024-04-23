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Наставник "гірників" поділився своїми думками після повторної перемоги над Зорею.

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич прокоментував перемогу своєї команди у матчі УПЛ проти луганської Зорі (2:1).

"Мені довелося передивитися момент з пропущенним голом, але це не повинно відбуватися з нами, бо ми повністю контролювали гру – суперник майже не мав шансів. Можливо, у другому таймі вони мали один момент, один удар – і забили м’яч, але ми не повинні цього допускати. Це був момент, коли ми більше думали про те, щоб провести власний гол, а не захищатися. Так не має бути. Це не дуже гарний епізод для нас, та я маю відзначити, що наша реакція знову була ідеальною.

Я скажу дещо про гру загалом. У першому таймі, навіть якщо ми грали недостатньо швидко, щоб створити більше моментів, однаково мали чотири або п’ять хороших гольових нагод, та іноді потрібно трішки вдачі, щоб здолати команду, яка грає дуже низько і захищається та контратакує всім складом. У цьому аспекті ми діяли досить добре, заважали їм реалізовувати ці контратаки. А в другому таймі ми зробили певні заміни, щоб іще більше атакувати, випустили всіх наших гравців атаки, яких могли, і були нагороджені за сміливість, стиль гри й терпіння.

Тому я дуже пишаюся своєю командою і тим, як ми знову повернулися в гру, після того як поступалися 0:1. Тож ми ще раз показали характер і дух переможців, у другому таймі наш стиль гри був досить непоганим.

Якщо ми робимо заміни, то це для того, щоб перемогти. Це означає, що ти більше ризикуєш, але ми також враховуємо певних окремих футболістів, окремі позиції, де, на мою думку, суперник є вразливим. Це пояснює, чому я роблю саме такі заміни. І я маю зауважити, що всі футболісти, які увійшли в гру, ідеально виконали те, що я хотів бачити. Ми пришвидшили гру, і ви бачили, що ці голи, напевно, ідентичні. Для суперників важко передбачити, як їм оборонятися перед воротами, бо в нас набагато більше людей у воротарському, що дуже важливо, якщо ми граємо з командою, яка діє у настільки низькому блоку, як Зоря. Усе, що ми робимо, ми робимо з певною метою, але іноді, звісно, потрібно, щоб тобі пощастило, аби втілити в життя ідею, яку ти маєш в голові. І я маю похвалити всіх своїх гравців за те, як вони повернулися в гру після 0:1.

Друга гра проти Зорі була набагато важче, ніж попередня? Так, можна так сказати. Але, на мою думку, хоча ми й не показали нашу найкращу гру в цілому, ми створили достатньо моментів у першому таймі. Луганці змінили стратегію: знову захищалися всім складом у дуже низькому блоці, зараз грали 5–4–1, якщо говорити про тактичні схеми, і це зміна, яку вони зробили, але це нас не здивувало, тому що ми цього очікували. І ми бачимо багато команд, які намагаються це робити. Але я вважаю, що ми досить добре контролювали гру.

Ти не можеш увесь час створювати моменти, граючи проти команди в такому низькому блоці, бо щойно ти створюєш момент, потрібно, щоб одразу був момент у відповідь, і тоді гра відкривається, їм потрібно більше рухатися, з’являється більше вільного простору. У цьому випадку можна сказати, що це була складна гра, але не в тому, що стосується стилю гри. Тиждень тому я подивився гру Манчестер Сіті – Реал, і можна порівнювати з цим матчем, тільки ми забили на один гол більше, ніж Манчестер Сіті. Тому такі поєдинки завжди важкі для команди, яка грає з м’ячем, хоче грати, створювати, і нелегко грати з командою, яка чекає біля власних воріт з одинадцятьма гравцями. Ми дійсно зробили те, що повинні були зробити сьогодні: просто перемогти і створити гарні моменти. Ми мали ці гарні моменти, знайшли їх у другому таймі – цього було більш ніж достатньо, щоб перемогти в цій грі. Я думаю, що ми заслуговували на це.

Сікан завжди фантастично багато працював для команди, він доклав чимало зусиль у попередньому матчі, тож ми хотіли освіжити склад. І, звісно, ми маємо Траоре – він також чудовий нападник. Тож це приємно, що вони в нашій команді, тому що мають особливі якості, і іноді теж приємно проводити ці заміни без погіршення якості, коли навіть із заміною зберігається той же високий рівень. І було декілька матчів, де я використав їх обох разом, коли нам потрібно було чогось досягти і забити гол, як у минулій грі із Зорею. Тому дуже приємно мати таких гравців, але також дуже приємно мати не тільки ці якості, а особливо їхній характер. Вони обоє мають чудовий характер, вони різні гравці: Сікан більш швидкісний і більше атакує в просторі, а Лассіна більше утримує м’яч та комбінує. Тож приємно мати ці різні якості в команді, щоб мати можливість використовувати їх, коли це нам потрібно в грі. Я дуже радий роботою обох", — наводить слова Пушича прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Шахтар — Зоря.