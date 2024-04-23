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Півзахисник криворізького Кривбасу Максим Задерака поділився емоціями після виїзної перемоги над одеським Чорноморцем — 2:1 у 25 турі УПЛ.

У двадцять п’ятому турі української Прем’єр-ліги криворізький Кривбас переграв одеський Чорноморець на полі суперників.

Чорноморець — Кривбас 1:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення зустрічі півзахисник команди Максим Задерака підбив підсумки матчу.

"В перерві тренерський штаб вніс необхідні корективи. Після цього у другому таймі майже одразу гра змінилась на нашу користь: ми забили два голи і заслужено перемогли.

Про що просив Юрій Вернидуб в перерві? По-перше, додати у швидкості, що ми і зробили. Зʼявилась впевненість в діях — все почало виходити.

До матчу все одно відчувався тиск. Адже два тури поспіль втрачали очки. Розуміли, що відступати нікуди. Було б дуже боляче, якщо не змогли взяти три бали. Слава Богу, все вийшло, будемо готуватись до наступного суперника.

Після матчу заходили президент, віцепрезидент, генеральний директор: всі привітали. Тепер з гарним настроєм будемо налаштовуватись на Металіст 1925", — сказав Задерака.