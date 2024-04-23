Італія

Форвард "нерадзуррі" поділився своїми думками після завойованого чемпіонства.

Нападник міланського Інтера Лаутаро Мартінес прокоментував чемпіонство у Серії А після перемоги над Міланом (2:1).

"Ми так багато працювали та страждали, і тепер заслужили на цю безмірну радість. Я присвячую перемогу всій моїй сім'ї та моїм дітям – вони найпрекрасніше, що подарувало мені життя.

Перемога в дербі – це унікальна можливість, і ми мали нею скористатися. Друге чемпіонство і друга зірка з Інтером — це величезна честь. Ця перемога – все для вболівальників та співробітників, майже 100 людей працювали заради цієї мети.

Сподіваюся на продовження контракту, але нам ще доведеться домовитися з клубом, а зараз я хочу насолодитися цим моментом", — наводить слова Мартінеса Pazzi di Fanta.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Мілан — Інтер.