Англія

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно похвалив сенегальського форварда.

Форвард Челсі Ніколас Джексон забив 13 голів у 37 матчах за клуб цього сезону. Попри невисоку результативність, головний тренер команди Маурісіо Почеттіно вважає, що сенегалець прогресує та допомагає клубу.

"Джексон грає фантастично, я завжди буду його підтримувати. Він робить чудову роботу для команди: бігає, забиває, віддає асисти. Це нелегко робити в першому сезоні.

Ніколас б’ється за клуб, і в наступному сезоні він буде кращим, без сумнівів", — сказав Почеттіно.

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