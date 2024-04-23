Захисник криворізького Кривбасу Данило Бескоровайний поспілкувався з журналістами УПЛ ТБ перед матчем 25 туру УПЛ проти одеського Чорноморця.
Данило Бескоровайний, Кривбас
23 квітня 2024, 10:23
У двадцять п’ятому турі української Прем’єр-ліги криворізький Кривбас переграв одеський Чорноморець на полі суперників.
Чорноморець — Кривбас 1:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ
Після завершення гри захисник криворізького Кривбасу Данило Бескоровайний озвучив плани команди на поточний сезон.
"Мета – грати з Кривбасом у єврокубках та закінчити УПЛ на тому місці, на яке заслуговуємо. Я впевнений, що ми заслуговуємо як мінімум бути в призерах у цьому році", — сказав Бескоровайний.