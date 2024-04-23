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Захисник криворізького Кривбасу Данило Бескоровайний поспілкувався з журналістами УПЛ ТБ перед матчем 25 туру УПЛ проти одеського Чорноморця.

У двадцять п’ятому турі української Прем’єр-ліги криворізький Кривбас переграв одеський Чорноморець на полі суперників.

Чорноморець — Кривбас 1:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри захисник криворізького Кривбасу Данило Бескоровайний озвучив плани команди на поточний сезон.

"Мета – грати з Кривбасом у єврокубках та закінчити УПЛ на тому місці, на яке заслуговуємо. Я впевнений, що ми заслуговуємо як мінімум бути в призерах у цьому році", — сказав Бескоровайний.