Іспанія

На заході оголосять про майбутнє головного тренера.

Сьогодні, 25 квітня, відбудеться спільна пресконференція президента Барселони Жоана Лапорти та головного тренера команди Хаві.

Ймовірно, на заході озвучать майбутнє головного тренера команди. Раніше стало відомо, що після зустрічі з президентом клубу тренер вирішив залишитися в клубі. Хаві погодився на запропоновані умови співпраці після "наполегливих вмовлянь" Лапорти.

Нагадаємо, Хаві заявив про відхід з Барселони ще наприкінці січня, після домашньої поразки від Вільярреала з рахунком 3:5.