На заході оголосять про майбутнє головного тренера.
ХАВІ, GETTY IMAGES
25 квітня 2024, 10:31
Сьогодні, 25 квітня, відбудеться спільна пресконференція президента Барселони Жоана Лапорти та головного тренера команди Хаві.
Ймовірно, на заході озвучать майбутнє головного тренера команди. Раніше стало відомо, що після зустрічі з президентом клубу тренер вирішив залишитися в клубі. Хаві погодився на запропоновані умови співпраці після "наполегливих вмовлянь" Лапорти.
Нагадаємо, Хаві заявив про відхід з Барселони ще наприкінці січня, після домашньої поразки від Вільярреала з рахунком 3:5.