Англія

Даний перехід має додати якості обороні команди.

Ліверпуль може купити Вільяма Пачо з Айнтрахта наступного літа — повідомляє журналіст Санті Ауна.

Команда з Франкфурта хоче за захисника принаймні 65 мільйонів євро. Варіант з Вільямом є пріоритетним для англійського колективу.

У складі Айнтрахта Пачо виступає з 2023 року. Також в нього є 10 матчів за збірну Еквадору. Ліверпуль програв Евертону і знизив свої шанси на здобуття чемпіонства.

Цього сезону 22-річний гравець провів 40 матчів в усіх можливих турнірах та віддав 1 асист.