Англія

Несподіване лідерство від норвезького нападаючого.

Нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд очолює рейтинг футболістів за втраченими моментами в англійській Прем'єр-лізі у сезоні-2023/24.

23-річний норвежець не реалізував 30 потенційних гольових моментів у 34 матчах чемпіонату Англії.

Друге місце у форварда Ліверпуля Дарвіна Нуньєса — 26. Трійку найкращих ділять Ніколас Джексон із Челсі та Оллі Воткінс із Астон Вілли — по 20.

Незважаючи на це Голанд разом із Коулом Палмером із Челсі очолюють гонку бомбардирів АПЛ, забивши по 20 голів. На рахунку Нуньєса 11 голів, Джексона – 10, а Воткінса – 19.

Після 34 турів Арсенал набрав 77 очок і лідирує у турнірній таблиці АПЛ, випереджаючи Ліверпуль на три очки. У Манчестер Сіті третє місце та 73 очки після 32 ігор.