Англія

Рекорд належить до чемпіонату Англії за участю 20 команд.

У матчі 29 туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед на своєму полі обіграв Шеффілд Юнайтед (4:2).

У цьому поєдинку відзначимо гол захисника "червоних дияволів" Гаррі Магвайра на 42 хвилині, коли він зрівняв рахунок.

За інформацією OptaJoe, цей забитий м'яч став 1085 у всіх матчах сезону АПЛ. Це новий рекорд чемпіонату Англії за участю двадцяти команд.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед розглядає звільнення тен Гага.