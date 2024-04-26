Україна

Представляти ковалівський клуб будуть два функціонери.

Визначна подія для українського футболу — Колос увійшов у Спілку європейських футбольних клубів! Це рішення було прийнято на Генеральній асамблеї Союзу європейських клубів (UEC).

Представляти ковалівський клуб будуть віцепрезидент Володимир Генінсон, який увійшов до Виконавчого комітету Спілки, а також спортивний директор Віталій Лисицький.

Відзначимо, що одним з пріоритетних завдань Союз європейських клубів оголосив створення демократичної моделі управління європейським клубним футболом, де кожен клуб матиме один голос.

Раніше повідомлялось, що Мілько провів свій 200-й матч в УПЛ.