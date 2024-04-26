Італія

Головний тренер Роми Даніеле де Россі прокоментував перемогу в дограному матчі з Удінезе.

Рома та Удінезе дограли матч Серії А, який 14 квітня був зупинений після того, як півзахиснику римлян Евану Ндіка стало зле.

Команди почали матч з 71-ї хвилини з рахунку 1:1. В компенсований час Крістанте вирвав перемогу для Роми, забивши головою після подачі з кутового. Після гри наставник "вовків" Даніеле де Россі дав свій коментар по матчу.

"Мені ніколи раніше не доводилося готуватися до 20-хвилинного матчу Заміни? Можливо, через хвилину або близько того після початку я зрозумів, що нам, можливо, доведеться внести деякі зміни, щоб забезпечити нам більше балансу

Деяким хлопцям довелося розігріватися і навіть не грати, але було серйозне налаштування від усіх моїх гравців. Я поставив Стефана Ель-Шаараві, тому що він був більш атакувальним, але довелось чекати, тому що саме «Удінезе» трохи втомився.

Святкування голу? Зазвичай я більш спокійний, насправді я повинен сказати, що мені шкода, що я так святкував в Удіне, проти клубу, який завжди був дуже дружнім і завжди поводиться з повагою

Але гол був важливим, і у важливому матчі продемонстрував, що ми сильна команда", — сказав Де Россі.