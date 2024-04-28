Завершилися ще три поєдинки 6 туру другої частини сезону у другому дивізіоні України.
Вікторія - Агробізнес, скріншот із трансляції ПФЛ
28 квітня 2024, 16:07
У рамках шостого туру другої частини сезону-2023/24 в українській Першій лізі у неділю, 28 квітня, відбулися три матчі.
Чемпіонська група
Вікторія вдома мінімально здолала Агробізнес і обійшла його у турнірній таблиці.
Вікторія — Агробізнес 1:0
Гол: Нич, 67
Вилучення: Лень (Агробізнес), 90 (друга жовта картка)
Так само мінімально, але на виїзді, Епіцентр впорався з Маріуполем, відірвавшись від нього на п'ять очок.
Маріуполь — Епіцентр 0:1
Гол: Кравчук, 45
Група вибування
Тернопільська Нива здолала Гірник-Спорт завдяки двом голам у другому таймі поєдинку.
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт 2:0
Голи: Різник, 57, Галадей, 76
Зазначимо, що ще один матч 6 туру другої частини сезону-2023/24 Хуст — Металург не відбувся через кадрові проблеми у запорізького клубу.