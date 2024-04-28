Україна: Перша ліга

Завершилися ще три поєдинки 6 туру другої частини сезону у другому дивізіоні України.

У рамках шостого туру другої частини сезону-2023/24 в українській Першій лізі у неділю, 28 квітня, відбулися три матчі.

Чемпіонська група

Вікторія вдома мінімально здолала Агробізнес і обійшла його у турнірній таблиці.

Вікторія — Агробізнес 1:0

Гол: Нич, 67

Вилучення: Лень (Агробізнес), 90 (друга жовта картка)

Так само мінімально, але на виїзді, Епіцентр впорався з Маріуполем, відірвавшись від нього на п'ять очок.

Маріуполь — Епіцентр 0:1

Гол: Кравчук, 45

Група вибування

Тернопільська Нива здолала Гірник-Спорт завдяки двом голам у другому таймі поєдинку.

Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт 2:0

Голи: Різник, 57, Галадей, 76

Зазначимо, що ще один матч 6 туру другої частини сезону-2023/24 Хуст — Металург не відбувся через кадрові проблеми у запорізького клубу.