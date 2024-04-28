Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 28 квітня 2024 року.

У 26 турі УПЛ-2023/24 Зоря приймала Оболонь і поділила з нею очки на стадіоні Лівий Берег у Києві.

Порадувати глядачів голами команди не зуміли ні у першому, ні у другому таймі зустрічі. Для колективу Валерія Іващенка це четвертий поспіль нічийний результат, тоді як підопічні Юрія Коваля втретє поспіль не зуміли здобути перемогу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Зоря — Оболонь у 26-му турі української Прем'єр-ліги-2023/24:

Зоря — Оболонь 0:0



Зоря: Турбаєвський — Бутко, Джордан, Батагов, Вантух — Башич (Мишньов, 79), Хахльов (Дришлюк, 62) — Кирюханцев (Жуніньйо, 62), Яцик (Грисьо, 46), Антюх (Мічін, 63) — Герреро.



Оболонь: Федорівський — Лук’янчук, Карась, Дубко, Осман — Чернов (Прокопенко, 55), Черненко, Мороз (Косовський, 60), Грисьо (Мединський, 46) — Краснопір, Тарануха.



Попередження: Башич