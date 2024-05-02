Англія

Нідерландець натякнув на повернення англійця.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг прокоментував блискучу гру Джейдона Санчо в першому півфіналі Ліги чемпіонів проти ПСЖ (1:0).

"Вчора він дуже добре грав. Він дуже добрий гравець. Він показав, чому Манчестер Юнайтед купив його, і показав, що становить велику цінність для нашого клубу. І це добре.

Я радий за Джейдона, за його вчорашню гру. Подивимося, що станеться у майбутньому", – сказав головний тренер Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, Боруссія орендувала Санчо у МЮ. Санчо встановив рекорд серед англійців у Лізі чемпіонів.