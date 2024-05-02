Україна

Ювілей для українського півзахисника.

Перенесений поєдинок 5-го туру чемпіонату України проти рівненського Вереса став особливим для півзахисника Владислава Кабаєва.

Вийшовши на поле у стартовому складі, він провів свій 50-й матч за Динамо: на його рахунку 43 поєдинки у чемпіонатах України та ще 7 – у єврокубках.

Зазначимо, що у нинішньому сезоні на рахунку Кабаєва 22 матчі за Динамо у чемпіонаті України, у яких він забив чотири м’ячі та зробив дві результативні передачі. Ще 21 матч Владислав провів за "біло-синіх" у минулому сезоні (одна результативна передача).

Динамо Київ — Верес 3:0 Відео голів та огляд матчу УПЛ