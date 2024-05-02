Англія

У клубі розглядають можливість трансферу воротаря Евертона.

Челсі розглядає можливість трансферу Джордана Пікфорда наступного літа — повідомляє ресурс Football London.

Наразі в команді не впевнені у Роберті Санчесі та інших воротарях і може запросити Джордана.

Через правила фінансового фейр плей Евертон може бути змушений продати декількох гравців. Завдяки перемозі над Брентфордом колектив Шона Дайча гарантував собі збереження прописки в АПЛ.

Цього сезону 30-річний гравець провів 39 матчів в усіх можливих турнірах.