У клубі розглядають можливість трансферу воротаря Евертона.
Джордан Пікфорд, Getty Images
02 травня 2024, 21:25
Челсі розглядає можливість трансферу Джордана Пікфорда наступного літа — повідомляє ресурс Football London.
Наразі в команді не впевнені у Роберті Санчесі та інших воротарях і може запросити Джордана.
Через правила фінансового фейр плей Евертон може бути змушений продати декількох гравців. Завдяки перемозі над Брентфордом колектив Шона Дайча гарантував собі збереження прописки в АПЛ.
Цього сезону 30-річний гравець провів 39 матчів в усіх можливих турнірах.