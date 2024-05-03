Англія

Наставник "шпор" поділився своїми думками після гри з Челсі.

Головний тренер Тоттенгема Анге Постекоглу прокоментував поразку своєї команди у матчі АПЛ проти Челсі (0:2).

"Наша гра була недостатньо гарною, і я маю взяти на себе відповідальність за результат. Я тренер, і саме я виставляю гравців на поле, і сьогоднішній вибір був не найкращим.

Коли у другому таймі ми показали такий самий виступ, як у першому, це означало, що моє послання до гравців не дійшло. Я відчуваю, що ми трохи втратили віру та впевненість у нашому стилі футболу, і я маю змінити ситуацію.

Справа не в пропущеному першому голі, справа в нашому підході до гри. Це моя провина. Вже деякий час ми знаходимося в певному скрутному становищі, і це є частиною нашого завдання та прогресу. Нам треба виходити на поле та виступати, але сьогодні ми були дуже погані.

Про четвірку найкращих АПЛ тепер не може бути й мови? Я не знаю, як відповісти на це запитання. Сьогодні ми були поганими, який сенс думати про щось ще. Мій обов'язок — переконатися, що наступного разу ми зіграємо краще", — наводить слова Постекоглу ВВС.

Після 34 турів Тоттенгем набрав 60 очок і посідає п'яте місце в АПЛ, відстаючи від Астон Вілли на сім балів.