Англія

Наставник Челсі розповів, як його тренерський штаб справляється з критикою.

Головний тренер лондонського Челсі Маурісіо Почеттіно прокоментував критику в сторону себе та свого тренерського штабу.

"Занадто багато людей намагаються звинуватити когось в усіх проблемах. Постійний пошук винуватих і нескінченна критика.

Але після 15 років спільної роботи з моїм тренерським штабом, ми навчились з цим справлятись.

Ми довели, що вміємо і можемо витримувати подібні моменти, у нас уже був такий досвід. Ми прийшли сюди з іншого клубу, а не прилетіли з Марсу. Я вважаю це неповагою як з боку ЗМІ, так і з боку людей, які користуються соціальними мережами", – сказав Почеттіно.

Раніше Почеттіно прокоментував перемогу своєї команди у матчі АПЛ проти Тоттенгема (2:0).