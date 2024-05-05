Англія

Німець висловився про свій відхід з Ліверпуля.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп пояснив причини відходу з мерсисайдського клубу.

"В останні кілька тижнів футбол (який демонструвала команда) був не дуже гарний, в результаті я чую, як люди кажуть, що я виглядаю дуже втомленим. Я просто старий! Але я маю намір викладатись на 100 відсотків до останнього дня, як і планував спочатку.

Я був упевнений, що якби не прийняв це рішення зараз, наступного року все могло б бути складно. Думка про проведення ще однієї передсезонки призвела до ухвалення цього важливого рішення.

Для цієї роботи потрібно справді бути повним сил, 80 відсотків недостатньо. Це правда, все це надто потрібно працювати 24/7. Так, у житті є важливіші речі, але якщо тобі реально не байдуже, тоді це забирає весь час.

Я працював так досить довго і знав, що не зможу продовжувати робити це на рівні, необхідному для такого клубу, як Ліверпуль", — сказав Клопп.

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