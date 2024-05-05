Україна

Ювілей півзахисника Полісся.

Півзахисник Полісся Олександр Назаренко провів 100 матчів в УПЛ, повідомляє пресслужба житомирян.

За Полісся Назаренко відіграв 16 ігор, Дніпро-1 — 84. В активі вінгера 12 голів та 10 асистів в УПЛ.

Свій дебютний матч в елітному дивізіоні Олександр провів 31 липня 2019 року в складі Дніпра-1 у домашньому матчі проти донецького Олімпіка (2:0).

Нагадаємо, у вересні минулого року Назаренко отримав жахливу травму у матчі проти колишньої команди.