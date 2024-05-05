Англія

Не найвдаліший матч для українця.

Вінгер Челсі Михайло Мудрик отримав низький бал від Sofascore за матч з Вест Гемом (5:0).

Це найнижча оцінка серед гравців Челсі, які потрапили в стартовий склад.

Українець зіграв 76 хвилин. Мудрик двічі пробив у площину воріт та втратив 1 гольовий момент. Показник xG склав 0.37. Михайло зробив 2 ключові передачі, здійснив 2 навіси та виконав 1 успішну довгу передачу.

Цього сезону Михайло зіграв 39 матчів, забив 6 голів та віддав 2 асисти.